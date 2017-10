Pornhub analyseert video's met beeldherkenning om tags te verbeteren

Pornosite Pornhub heeft afgelopen tijd software getest die video's op de site frame voor frame kan analyseren. Daardoor is het mogelijk om automatisch namen van acteurs toe te voegen en de juiste tags bij de video's te zetten. Zo moeten video's die aansluiten op interesses van bezoekers beter vindbaar zijn.

De software maakt gebruik van beeldherkenning om karakteristieken van de video te herkennen, schrijft The Next Web. Zo kan het gezichten van acteurs en actrices herkennen, net als de posities waarin ze in de video's te zien zijn. Bovendien kan het elementen als haarkleur en decor herkennen en groeperen. Om de mensen te kunnen herkennen, heeft Pornhub officiële foto's van veel hoofdrolspelers van de video's op zijn site vooraf in de database ingebracht.

Met de functie wil Pornhub automatisch tags kunnen toevoegen die posters van video's vergeten of verkeerd hebben neergezet, zodat gebruikers op de site betere zoekresultaten krijgen. Het systeem checkt bovendien bij gebruikers of de gebruikte tags en omschrijvingen kloppen. Gebruikers kunnen dat aangeven door een duimpje omhoog of omlaag.

In de eerste test scande het systeem 50.000 video's. De komende maanden wil Pornhub dat de software alle video's op de site frame voor frame indexeert. Dat zijn er zo rond vijf miljoen. De software moet daar begin volgend jaar mee klaar zijn.