YouPorn laat gebruikers zich registreren zonder wachtwoord of gegevens

Pornosite YouPorn heeft een methode online gezet, waarmee gebruikers zich kunnen registreren zonder een wachtwoord in te hoeven vullen of gegevens te hoeven delen. De site geeft elke gebruiker alleen een code om op apparaten in te loggen.

Gebruikers kunnen daarna video's als favorieten aanmerken, zich abonneren op kanalen en collecties aanleggen van video's, zegt YouPorn. De registratie werkt met een code die de site opslaat in een cookie op het apparaat van de gebruiker met de naam 'rememberme'. Dat cookie is een jaar geldig. Wanneer de gebruiker de site opnieuw bezoekt, zal hij of zij nog steeds ingelogd staan.

Wanneer gebruikers op een ander apparaat willen inloggen, kunnen ze de 'recovery code' bestaande uit tientallen karakters invoeren om toegang te krijgen tot het account. Met de registratiemethode hoeven gebruikers volgens de site geen gegevens achter te laten. Daardoor is het de bedoeling dat meer mensen een account aan maken, zo zegt de site. Vermoedelijk verzamelt de site hiermee ook meer data voor gerichte advertenties. Voor toegang tot betaalde functies van de site is een traditioneel account nog altijd vereist.