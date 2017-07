YouTube-video's krijgen previews van drie seconden

YouTube toont korte previews van video's op de hoofdpagina en zoekpagina's van de website. Door met de muis op een video te hoveren, wordt een korte preview van ongeveer drie seconden getoond. Vooralsnog krijgt niet iedereen deze voorvertoningen te zien.

De nieuwe functionaliteit wordt al sinds eind vorige maand gebruikt, maar werd pas recentelijk ontdekt op de helppagina's van YouTube. Waarschijnlijk is de reden hiervoor dat slechts een klein deel van de YouTube-gebruikers de korte previews te zien krijgt. Alhoewel YouTube dit niet uitlegt, gaat het waarschijnlijk nog om een test, alvorens het aan iedereen beschikbaar wordt gesteld.

Gebruikers krijgen de korte voorvertoning te zien als zij met de muis over een video hoveren. Er wordt dan een selectie aan beelden getoond die ongeveer drie seconden duren, en dit moet gebruikers helpen om te bepalen of een video de moeite van het bekijken waard is. De previews worden getoond in thumbnails van video's die verschijnen op de hoofdpagina, zoekpagina's, Watch page, Trending tab en bij de kanalen waar de gebruiker op is geabonneerd.

Volgens Google worden de geselecteerde beelden in de preview volgens een algoritme gekozen. Het is dus voor videomakers niet mogelijk om zelf beelden te selecteren om de drie seconden mee te vullen.