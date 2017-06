Door Mark Hendrikman, zaterdag 17 juni 2017 11:07, 0 reacties • Feedback

YouTube maakt een analyticstool beschikbaar die vertelt waar kijkers op ieder moment van een 360-gradenvideo hun aandacht op vestigen. De tool moet contentmakers helpen te leren hoe ze dit soort video's het beste kunnen gebruiken.

Het gereedschap is direct beschikbaar voor iedere 360-gradenvideo die meer dan 1000 keer bekeken is. Op een meegeleverde screenshot is te zien dat YouTube een heatmap produceert, die met een overlay van kleuren aangeeft hoeveel paar ogen op ieder moment op bepaalde punten gericht zijn. Hetere kleuren geven goed bekeken gebieden aan en bij koudere gebieden is het rustiger. Op het moment kunnen alleen de makers van de video zelf de heatmaps bekijken.

YouTube deelt ook wat informatie over hoe dergelijke video's nu bekeken worden. Zo wordt 75 procent van de kijktijd gewoon vooruitgekeken, in de 90 graden die voor de kijker zit. De beste 360-gradenvideo's weten echter de aandacht over de gehele cirkel te verspreiden en 20 procent van de views halen daar zelfs de achterkant.