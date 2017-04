Door Joris Jansen, dinsdag 18 april 2017 14:31, 27 reacties • Feedback

Google Earth heeft een update gekregen waarmee het mogelijk is om locaties op aarde te bekijken in 3d. Daarnaast is de functie Voyager geÔntroduceerd, waarmee gebruikers verschillende interactieve rondleidingen kunnen bekijken.

De nieuwe versie van Google Earth heeft een 3d-knop waarmee locaties in drie dimensies vanuit alle gewenste hoeken te zien zijn. Gebruikers kunnen over de gekozen locatie heen zweven, in- en uitzoomen en de camera laten roteren. De 3d-beelden lijken deels een getekende weergave van de realiteit. De functie werkt niet op alle plekken. Zo is Amsterdam grotendeels in 3d en Groningen ook, maar Utrecht heeft bijvoorbeeld alleen een platte weergave.

Een andere nieuwe functionaliteit is Voyager. Gebruikers kunnen hiermee interactieve rondleidingen zien die worden begeleid door ingesproken teksten van bijvoorbeeld wetenschappers. Zo zijn zes bijzondere natuurlocaties afkomstig uit BBC Earth-afleveringen te zien en is het Gombe National Park in Tanzania te bekijken waarbij de stem van Jane Goodall vertelt over haar onderzoek naar chimpansees. In totaal zijn er meer dan vijftig van dit soort verhalen in de nieuwe versie van Google Earth verwerkt. Deze verhalen gaan gepaard met onder andere 360-gradenvideo's en beelden vanuit het street view-perspectief. Ook kunnen mobiele gebruikers virtuele ansichtkaarten van de locaties uit Voyager versturen; op desktops is er een link om te locatie te delen.

Gebruikers kunnen ook 'verborgen juwelen' op de aardbol bekijken via de optie 'I'm feeling lucky', inclusief korte beschrijvingen. Met deze optie toont Google Earth een willekeurige mooie locatie. Voorbeelden daarvan zijn volgens Google het eiland Pemba, nabij de kust van Tanzania en het historische La Scala operahuis in Milaan. In totaal zijn er zo'n 20.000 van dit soort willekeurige locaties te bekijken via deze functionaliteit.

De update is vanaf dinsdag beschikbaar voor de browser Chrome en mobiel besturingssysteem Android. Hiermee is Google Earth niet langer enkel beschikbaar in de vorm van een aparte app; op mobiele apparaten is een app nog steeds vereist, maar op desktops is de dienst vanuit de Chrome-webbrowser te openen. Voor iOS en andere browsers komt de nieuwe versie van Earth later beschikbaar.