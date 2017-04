Door Arnoud Wokke, dinsdag 18 april 2017 14:29, 23 reacties • Feedback

Apple is bezig met het testen van een systeem met een dubbele frontcamera voor iPhones. Dat meldt financieel persbureau Bloomberg op basis van eigen bronnen. De iPhone 7 Plus heeft een dubbele camera aan de achterkant.

Bloomberg vermeldt niet waarvoor gebruikers de dubbele frontcamera kunnen inzetten, maar het zou bijvoorbeeld de portretmodus, die nu in de iPhone 7 Plus zit, toegankelijk maken voor selfies. Tot nu toe hebben frontcamera's op iPhones altijd één lens gehad. De camera's voor de volgende generatie iPhones zouden afkomstig zijn van Sony, die al jaren de camerasensoren voor iPhones maakt.

Het zou niet voor het eerst zijn dat een telefoon een dubbele frontcamera krijgt. LG heeft bijvoorbeeld de V10 met dubbele frontcamera, die dankzij een andere beeldhoek bredere zelfportretten mogelijk maakt. Diverse Chinese fabrikanten hebben eveneens telefoons met dubbele frontcamera's gemaakt.

Apple heeft volgens Bloomberg problemen met de productie van de iPhone met oledscherm. Zo zouden toeleveranciers niet voldoende exemplaren kunnen maken van het sterk gebolde glas, dat Apple aan de achterkant van het toestel wil plaatsen. Het oledscherm zal vlak zijn, maar het glas eroverheen zal wel gebogen zijn, meldt het persbureau. Apple wil net als Samsung de vingerafdrukscanner in het scherm integreren, maar de productie van zulke ultrasone scanners blijkt lastiger dan gedacht.

Het Amerikaanse bedrijf presenteert zijn iPhones steevast in het najaar en bracht ze afgelopen jaren telkens in september uit. De iPhone met oledscherm zal echter langer op zich laten wachten vanwege productieproblemen, aldus Bloomberg. Daarnaast verschijnen er twee modellen met lcd's van 4,7" en 5,5", zoals de iPhone 7 en iPhone 7 Plus nu.