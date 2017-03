Door Arnoud Wokke, woensdag 8 maart 2017 18:04, 15 reacties • Feedback

Apple zou zijn iPhone met oledscherm mogelijk later uitbrengen dan in september vanwege een gebrek aan de 3d-camera die de fabrikant in het toestel wil plaatsen. Dat claimt een Franse site op basis van een anonieme bron bij de vermoedelijke maker van de sensoren.

Doordat de productie van de 3d-camera later op gang komt, zou de iPhone 8 pas in september in massaproductie gaan en vermoedelijk dus pas eind dit jaar uitkomen, schrijft 9to5 Mac. Apple brengt al enkele jaren zijn nieuwe iPhones uit in september.

De fabrikant van de sensoren zou STMicro zijn, die voor andere smartphones onder meer time-of-flight-sensoren maakt. Apple en STMicro zouden in 2015 een laboratorium voor de ontwikkeling van de 3d-camera hebben geopend in de Franse stad Grenoble. Volgens de Franse site iGeneration is STMicro niet op tijd klaar om miljoenen van de sensors te leveren.

De meest recente kwartaalcijfers van STMicro geven aanleiding om te denken dat de informatie inderdaad waar is. De toeleverancier zei in zijn kwartaalcijfers: "In het bijzonder anticiperen we een substantiële door een nieuw gewonnen programma in de tweede helft van 2017." Ondanks vragen van investeerders wilde het bedrijf er niet verder op ingaan om welke klant en wat voor component het gaat, maar het bedrijf zegt wel een miljard euro te investeren in de fabricage van het nieuwe onderdeel.

Behalve iGeneration zegt ook het vermaarde Japanse blog Mac Otakara dat de iPhone met oledscherm later zal komen. De 3d-camera zou de omgeving van de iPhone en gezichten kunnen scannen. Dat zou de fabrikant bijvoorbeeld kunnen gebruiken voor biometrische authenticatie, in plaats van de Touch ID-vingerafdrukscanner in de Home-knop. Bovendien zou het mogelijk worden om augmented reality-toepassingen mogelijk te maken. Apple-voorman Tim Cook zegt al langer in het openbaar dat hij veel ziet in augmented reality.

Er gaan al langer geruchten dat Apple dit jaar met drie nieuwe iPhones wil komen. Twee daarvan zijn reguliere modellen die de iPhone 7 en 7 Plus opvolgen, met lcd's en een conventioneel ontwerp. De derde heeft volgens geruchten naast de 3d-sensor een 5,8"-oledscherm met dunne bezels en een nieuw ontwerp zonder Home-knop. Dat model zou iPhone 8 of iPhone Edition gaan heten.