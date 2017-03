Door Arnoud Wokke, woensdag 8 maart 2017 17:46, 15 reacties • Feedback

Mozilla heeft de laatste versie van Firefox uitgebracht voor Windows XP en Vista. Vanaf versie 52 krijgen gebruikers van die verouderde besturingssystemen nog een half jaar beveiligingsupdates via de Extended Support Releases.

Dat Firefox 52 de laatste versie voor gebruikers van XP en Vista is, staat onopvallend in de changelog van de nieuwe versie. Gebruikers van de oudere systemen krijgen nog wel fixes voor beveiligingsproblemen in Firefox, maar nieuwe functies die in Firefox 53 en later zullen komen, zullen zij niet meer zien.

Daarvoor heeft Mozilla de Extended Support Release, een programma dat oorspronkelijk voor onder meer scholen is die met een verouderd besturingssysteem werken. Via dat programma krijgen alle gebruikers van XP en Vista totaan vermoedelijk september beveiligingsupdates. Deze zomer maakt Mozilla bekend wanneer de ondersteuning precies zal ophouden.

Volgens Mozilla blijft Firefox daarmee een van de weinige browsers waarbij gebruikers fixes krijgen voor beveiligingsproblemen in de browser in de oudere Microsoft-besturingssystemen. Vista kwam ongeveer tien jaar geleden uit, de release van XP is meer dan vijftien jaar geleden.