Mozilla stopt met het Aurora-kanaal van Firefox. Onder die noemer werden releases van Firefox vrijgegeven die verder waren dan het eerste nightly-stadium, maar nog niet het bètakanaal hadden bereikt. Het stoppen van de tussenstap moet de komst van nieuwe functies versnellen.

Volgens Mozilla kan de cyclus van nightly tot release met de aanpassing verkort worden met zes tot acht weken. Om dat te doen zal het team meer bugfixes doorvoeren tijdens het nightly-stadium. Bij het huidige releaseschema worden er in de Aurora-fase zo'n 400 tot 600 patches doorgevoerd.

Nieuwe features worden voortaan direct van de nightly's doorgezet naar de bèta-releases. Mozilla benadrukt dat dit alleen gedaan wordt als de functie voldoende is getest. Ook worden bètaversies voortaan in fases uitgebracht, net zoals dat bij de uiteindelijke release het geval is. Als een bèta een groot probleem bevat, worden door de gefaseerde release niet alle gebruikers getroffen.

De Aurora-releases waren bedoeld als een stabiliserende fase tussen nightly's en bèta's in. Het idee was dat de gebruikersgroep van de Aurora-builds zo'n tien keer groter zou zijn dan die van de eerste nightly's. Die doelstelling werd echter nooit behaald. Door de wijziging in het releaseschema blijft Firefox 55 nu langer in het nightly-kanaal. De nieuwste versie van de browser zal op 13 juni direct van nightly tot bèta promoveren.

Firefox-gebruikers die op pc's de releases van het Aurora-kanaal volgen, worden overgezet naar het bètakanaal. Android-gebruikers worden van Aurora naar nightly gezet, omdat het niet mogelijk is om de groep gebruikers naar de Firefox-bèta-app te migreren. Op den duur zal Mozilla de huidige Firefox Aurora-app vervangen door een Firefox Nightly-variant.