Sony haalt per 1 juli een server offline waardoor enkele oude PS3-games niet meer zijn te spelen. Opvallend is dat ook de onlinefunctionaliteit van een PS4-titel sneuvelt. Het gaat om Kill Strain, een gratis speelbare moba die in juli vorig jaar uitkwam.

Dat Sony nu al de server sluit waarvan ook Kill Strain afhankelijk is, duidt erop dat de game niet succesvol is. Hoeveel spelers de game heeft, is niet bekend. Kill Strain werd ontwikkeld door Sony's eigen San Diego-studio. De game verscheen in juli 2016. Tweakers schreef enkele maanden voor de release een preview van de game.

Kill Strain is een gratis speelbare moba -game met optionele in-game-aankopen. Met een gemiddelde score van 53 punten op Metacritic werd game niet enthousiast onthaald door recensenten. Gebruikers geven de game een hogere waardering van 73 punten.

Het sluiten van de server heeft ook gevolgen voor vier oude PS3-games: High Velocity Bowling, Medieval Moves: Deadmund's Quest, Sports Champions en het tweede deel van die game. Ook de Vita-game Modnation Racers: Road Trip kan na het sluiten van de server niet meer online gespeeld worden.