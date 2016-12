Door Emile Witteman, woensdag 21 december 2016 15:01, 31 reacties • Feedback

Submitter: WolfsRain

Turbine heeft aangekondigd dat de servers van de mmorpg-games Asheron's Call en Asheron's Call 2 op 31 januari worden gesloten. Daarmee komt er een eind aan de respectievelijk zeventien en veertien jaar oude games.

De ontwikkelaar heeft de sluiting van de servers op Facebook aangekondigd. Asheron's Call is in 1999 uitgekomen voor de pc. Het spel is ontwikkeld door Turbine en uitgegeven door Microsoft. De servers van dat spel zijn sindsdien constant online gebleven. In 2002 kwam de opvolger uit; Asheron's Call 2: Fallen Kings. Daarvan zijn de servers na drie jaar gesloten. In 2010 werd Turbine door Warner Bros. overgenomen en twee jaar later bracht de studio Asheron's Call 2 opnieuw uit.

Asheron's Call heeft tot 2014 maandelijkse updates met nieuwe evenementen gekregen. Daarna heeft Turbine besloten om de game te blijven onderhouden met bugfixes, maar werden er geen nieuwe functies meer toegevoegd. Tegelijk maakte de ontwikkelaar het spel gratis om te spelen.

Turbine heeft het aanmelden van nieuwe accounts uitgeschakeld. Bestaande spelers kunnen het spel gratis blijven spelen totdat de servers gesloten worden. De rechten van Asheron's Call blijven in handen van Warner Bros, maar er is geen nieuws over nieuwe ontwikkelingen rond de franchise.