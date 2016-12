Door Julian Huijbregts, woensdag 21 december 2016 15:43, 137 reacties • Feedback

Nintendo heeft bekendgemaakt dat zijn iOS-game Super Mario Run binnen vier dagen meer dan veertig miljoen keer is gedownload. Het is niet duidelijk hoeveel mensen de game ook daadwerkelijk hebben gekocht. Analisten schatten dat dit vier procent is.

Nintendo heeft het aantal downloads van de game op zijn Japanse site bekendgemaakt. Super Mario Run kwam uit op 15 december en is vooralsnog alleen beschikbaar op iOS. Een versie voor Android komt volgend jaar.

De game is gratis te downloaden, maar om alle levels te spelen moet hij ontgrendeld worden door middel van een in-appaankoop van 9,99 euro. Nintendo maakt niet bekend hoeveel spelers geld hebben betaald om Super Mario Run te spelen. Analistenbureau App Annie schat dat vier procent van de spelers dat heeft gedaan. De omzet komt daarmee op zo'n 16 miljoen dollar. App Annie heeft zich gespecialiseerd in analyse- en statistiekentools voor apps en baseert zijn schattingen op daadwerkelijk mobiel gebruik in combinatie met eigen datasets. Volgens Nintendo staat de game in 140 landen en regio's boven aan de lijst van populairste gratis games. In honderd landen staat Super Mario Run in de top tien van apps die het meeste geld opbrengen.

Polygon merkt op dat de game een update heeft gekregen die een nieuwe Friendly Run-modus toevoegt. Daarmee kunnen spelers het tegen elkaar opnemen in een Toad Rally, zonder dat er iets op het spel staat. Spelers die de eerste spelwereld niet hebben uitgespeeld, kunnen maximaal één Friendly Run per dag spelen. Om World 1 uit te spelen moet het spel aangeschaft worden. Spelers kunnen dan maximaal drie vriendschappelijke races per dag spelen na het uitspelen van de eerste wereld. Dat loopt op tot vijf races per dag bij het uitspelen van de tweede wereld.

Het aandeel van Nintendo is sinds de release van de game zo'n dertien procent in waarde gezakt. Hoewel de game veel gedownload wordt, krijgt de app ook veel negatieve reviews van gebruikers. Mensen klagen over de relatief hoge prijs ten opzichte van andere apps en over de eis dat een internetverbinding is vereist om het spel te spelen.