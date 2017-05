Door Olaf van Miltenburg, maandag 15 mei 2017 07:51, 8 reacties • Feedback

Submitter: RayNbow

Nintendo werkt aan een smartphonegame in de Zelda-reeks, beweren bronnen van de Wall Street Journal. De game moet uitkomen na een mobiele Animal Crossing-game. Ook zou de Pokémon Company aan een nieuwe kaartgame voor smartphones werken.

Details over de komende Zelda-game geven de bronnen van de WSJ niet. Wel melden ze dat de mobiele Animal Crossing-game in de tweede helft van 2017 moet verschijnen en dat de Zelda-smartphonegame daar op volgt. Nintendo maakte eerder het voornemen bekend twee tot drie mobiele games in zijn huidige fiscale jaar uit te brengen. Dat jaar eindigt in maart 2018.

Nintendo bracht in het verleden twee games uit in de Zelda-reeks die met touchbediening werkten, dat waren Phantom Hourglass en Spirit Tracks voor de ds. Eind 2016 verscheen Super Mario Run voor iOS, gevolgd door een Android-versie in maart 2017. Dat spel bracht uiteindelijk minder omzet in het laatje dan Nintendo had verwacht. Bij het spel kunnen spelers met één in-appaankoop van 9,99 euro aanvullende levels kopen.

Volgens twee bronnen van WSJ werkt Pokémon Co. aan een nieuwe cardgame-app. Over deze app zijn verder ook geen details bekend.