De omzet die Nintendo behaalt met zijn smartphonegame Super Mario Run is lager dan het Japanse gamebedrijf had verwacht. Fire Emblem Heroes, dat werkt met microtransacties, levert meer geld op. Toch zegt Nintendo dat betaalmodel niet de voorkeur te geven.

Nintendo-directeur Tatsumi Kimishima zegt in een interview met Nikkei dat Super Mario Run aanvankelijk enthousiast werd ontvangen en een sterke start kende toen de game uitkwam voor iOS. Toch bleek de game minder geld op te leveren dan het bedrijf had verwacht en dat komt volgens Nintendo door het betaalmodel, waarbij spelers met één in-appaankoop van 9,99 euro aanvullende levels kunnen kopen. De game is sinds deze week ook beschikbaar voor Android.

Nintendo haalt meer omzet uit zijn mobiele game Fire Emblem Heroes. Die verscheen begin februari zowel op Android als op iOS. De Android-versie is tussen de 1 en 5 miljoen keer gedownload. Fire Emblem Heroes is gratis, maar maakt gebruik van microtransacties. In de game kunnen spelers uitgaven doen van 1,99 tot 74,99 euro per aankoop. Nintendo maakt niet bekend hoeveel geld er precies binnenkomt via de games, maar maakt wel duidelijk dat het freemium-model van Fire Emblem Heroes meer financieel succes oplevert.

Desondanks heeft Nintendo geen ambities om zijn focus te verleggen naar games die gebaseerd zijn op microtransacties. Fire Emblem Heroes is juist een uitzondering en het verdienmodel van Super Mario Run heeft de voorkeur, zegt Nintendo tegen Nikkei.