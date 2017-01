Door Julian Huijbregts, donderdag 19 januari 2017 10:32, 39 reacties • Feedback

Nintendo heeft zijn volgende smartphonegame aangekondigd. Fire Emblem Heroes is een strategische rpg die vanaf 2 februari beschikbaar is voor Android en ook naar iOS komt. De game is gratis te spelen, maar er zullen ook in-app-aankopen zijn.

Fire Emblem Heroes is een turn-based rpg, waarbij spelers met een team van vier karakters het moeten opnemen tegen vijanden. Gevechten vinden plaats op een grid, op verschillende terreinsoorten die het verloop van het gevecht kunnen beïnvloeden. Naast de main quest komt er een modus met de naam Training Tower, waar spelers xp kunnen verzamelen voor hun Heroes om ze sterker te maken. Net als bij Super Mario Run is er een internetverbinding vereist om de game te spelen. Vermoedelijk is dat om piraterij tegen te gaan, zoals dat bij het Mario-spel het geval is.

Nintendo brengt de game uit voor Android op 2 februari. Aanvankelijk meldde Nintendo dat de iOS-versie pas later komt, maar in een nieuwere tweet zegt het bedrijf dat de twee versies tegelijkertijd komen. De game is al te vinden in de Google Play Store en geïnteresseerden kunnen zich registeren om een melding te ontvangen als het spel beschikbaar is. Voor de release van de game kunnen spelers op een website stemmen welke Heroes ze in het spel terug willen zien.

De Fire Emblem-serie van strategische rpg's bestaat sinds 1990 en omvat inmiddels zo'n vijftien games, inclusief remakes. De eerste delen verschenen alleen in Japan. Fire Emblem Heroes is na Super Mario Run en Miitomo de derde mobiele app van Nintendo in een jaar. De Mario-game is in december vorig jaar uitgebracht op iOS en is vanaf maart ook voor Android verkrijgbaar.

Nintendo heeft eerder aangegeven per jaar twee tot drie smartphonegames uit te willen brengen. De Japanse spelmaker werkt ook aan een mobiele versie van Animal Crossings. Wanneer die uitkomt is nog niet bekend.

Verder heeft Nintendo bekendgemaakt dat er gewerkt wordt aan een nieuwe Fire Emblem-game voor de Switch. Over dat spel heeft Nintendo nog geen details bekendgemaakt, behalve dat het in 2018 uit moet komen. Sinds 2007 verscheen er geen Fire Emblem-game meer voor een thuisconsole, er kwamen alleen versies uit voor handhelds. Tot slot heeft Nintendo de releasedatum van Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia bekendgemaakt. De Nintendo 3DS-game komt uit op 19 mei.