Nintendo heeft vrijdag een reeks gametitels voor de Switch-console aangekondigd. Onder andere komt er een totaal nieuwe titel met de naam ARMS. Daarnaast verschijnt Splatoon 2 en komen games van derde partijen waaronder FIFA, The Elder Scrolls en NBA 2K naar de Switch.

ARMS is een combinatie van een vechtgame en een schietspel. Spelers kunnen met uitrekbare armen klappen uitdelen en online en in splitscreen tegen elkaar spelen. Het spel komt in de lente uit. Voor de mini-games van 1-2-Switch moeten spelers niet naar het scherm maar naar elkaar kijken, zodat ze kunnen duelleren of elkaars danspasjes na kunnen doen. Deze game verschijnt op 3 maart. In maart verschijnt ook Snipperclips, een puzzelgame waarbij spelers samen moeten werken om papieren personages in nieuwe vormen te knippen.

Splatoon 2 is de opvolger van Splatoon voor de Wii U en bevat nieuwe levels, kledingstijlen en wapens, waaronder de Splat Dualies, die de speler met twee handen moet bedienen. Spelers kunnen niet alleen online maar ook lokaal met en tegen elkaar strijden en deel 2 ondersteunt voicechat via de Nintendo Switch-app voor smartphones en tablets. Splatoon 2 komt deze zomer uit.

Monolith Software en Nintendo hebben Xenoblades 2 aangekondigd. De rpg vertoont gelijkenissen met Xenoblades Chronicles en Xenoblades Chronicles X voor de Wii U, maar met nieuwe personages. Capcom brengt Ultra Street Fighter 2: The Final Challengers voor de nieuwe console uit. Het vechtspel bevat twee nieuwe personages: Evil Ryu en Violent Ken.

Ook de Koei Tecmo-game Fire Emblem Warriors komt naar de Switch. Deze studio werkte eerder onder andere met Nintendo aan Hyrule Warriors. Zoals verwacht gaat ook Bethesda met Nintendo samenwerken. Eerder verschenen beelden van The Elder Scrolls V: Skyrim op de Switch en beide bedrijven hebben nu hun eerste officiële samenwerking bekendgemaakt.

Ook Activision, EA, Take 2 en Ubisoft werken aan Switch-titels. Zo brengt EA FIFA en NBA 2K naar het systeem. Verder verschijnen Sonic Mania en Super Bomberman R voor de Switch en komen ports van Dragon Quest X en XI en Dragon Quest Heroes 1 & 2 naar de Switch.