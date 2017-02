Door Mark Hendrikman, zondag 12 februari 2017 12:16, 19 reacties • Feedback

Nintendo maakt een beperkte demoversie van Splatoon 2 tijdelijk beschikbaar voor iedereen die de Nintendo Switch heeft. Het multiplayerschietspel zal eind maart verspreid over drie dagen in meerdere blokken van een uur te spelen zijn.

Nintendo maakt de beslissing bekend met een trailer. De 'global testfire', zoals het Japanse bedrijf het noemt, is waarschijnlijk bedoeld om niet alleen het spel maar ook de multiplayerinfrastructuur te testen. Het gaat om in totaal zes blokken van een uur lang, waarvan de starttijden zodanig ver uit elkaar lopen dat iedereen in iedere tijdzone wel een goede kans krijgt om de game op te pakken.

Spelers kunnen vier verschillende hoofdwapens proberen, waaronder de nieuwe Splat Dualies en vernieuwde versies van de Splat Roller en de Splat Charger. Splatoon 2 moet ergens in de zomer uitkomen voor de Nintendo Switch. De Switch-console zelf verschijnt op 3 maart op de markt. De tijden voor de Benelux staan hieronder.