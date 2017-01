Door Olaf van Miltenburg, vrijdag 20 januari 2017 11:09, 90 reacties • Feedback

The Legend of Zelda: Breath of the Wild is de laatste game die Nintendo voor de Wii U ontwikkelt, bevestigt Nintendo. De Japanse fabrikant verklaart dat de Wii U definitief de end-of-life-status heeft bereikt.

Of er nog games van andere ontwikkelaars komen, meldt Reggie Fils-Aime niet, maar vanuit Nintendo zelf komen er geen games meer naar de geplaagde console. "We zijn echt op het punt gekomen dat de Wii U end-of-life is", meldt de president van Nintendo America aan Polygon.

Voorlopig blijven de games voor de Wii U aangeboden worden, zowel in de winkel als in de Nintendo eShop. Ook de online diensten blijven actief. Fils-Aime zegt niet tot wanneer de online diensten aangeboden blijven worden, maar spreekt van een 'aardig lange tijd'. Met name Mario Kart 8 en Splatoon worden volgens hem nog veel online gespeeld.

Nintendo bracht de Wii U eind 2012 uit, maar de console werd niet het succes waar het bedrijf op hoopte. Tegen september 2016 lag de totale verkoop op 13,36 miljoen stuks, waarmee het de minst succesvolle console van het Japanse gamebedrijf is. De Switch moet verbetering brengen; de verkoop van die console start op 3 maart. Nintendo verwacht in maart 2 miljoen exemplaren van de Switch te verkopen.