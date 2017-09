Nintendo stopt in 2019 met softwarewinkel Wii Shop Channel

Nintendo sluit in 2019 zijn Wii Shop Channel, de online winkel waar Wii-gebruikers games en andere software kunnen downloaden. Tot 31 januari 2019 kunnen gebruikers WiiWare, Virtual Console-software en programma's uit Wii Channels downloaden.

Nintendo heeft het sluiten van het Wii Shop Channel op zijn site bekendgemaakt. De winkel opende in december 2006 zijn digitale deuren. Gebruikers van het Wii Shop Channel kunnen nog tot 27 maart 2018 Wii Points aanschaffen. Overigens is de shop niet alleen vanaf de Wii te benaderen, maar ook vanaf de Wii U, via het Wii Menu van die console.

De winkel van de Wii U zelf is de eShop, de opvolger van het Wii Shop Channel. Nintendo heeft geen sluitingsdatum aangekondigd voor de eShop, die ook voor de 3DS wordt gebruikt. De Wii U Transfer Tool stopt ook met functioneren in 2019. Met deze tool konden gebruikers data van de Wii naar de Wii U overzetten. Eind augustus maakte Nintendo al bekend met het Miiverse-netwerk te stoppen.