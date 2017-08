Nintendo stopt eind dit jaar met Miiverse-netwerk

Nintendo stopt met Miiverse, het sociale netwerk waarmee gebruikers geschreven en getekende berichten konden plaatsen, die vervolgens in games verschenen. Op 8 november sluit de dienst in Japan zijn deuren, zo maakte Nintendo bekend.

De sluiting van Miiverse in Japan van 8 november valt samen met die van Wii U Chat en Tvii, beide diensten voor de Wii U en 3DS. Dat blijkt uit mededelingen van Nintendo. De tv-dienst Tvii kwam nooit in Europa uit. Nintendo vond de Europese markt 'te complex' voor de dienst, zo bleek in 2015.

Miiverse ging eind 2012 van start, bij de introductie van de Wii U in Japan. De dienst werd wereldwijd gebruikt door gebruikers van de Wii U en 3DS voor het plaatsen van prestaties, opmerkingen en handgetekende berichten. Vanaf eind dit jaar zullen de comments en tekeningen niet meer in games verschijnen. Gebruikers kunnen via de webversie van het sociale netwerk wel hun berichten downloaden, belooft Nintendo.

De nieuwe console van Nintendo, de Switch, ondersteunt Miiverse niet.