Asus, ASRock, Gigabyte en MSI tonen Z370-moederborden

Asus, ASRock, Gigabyte en MSI hebben hun lijnen van Z370-moederborden gepresenteerd. De moederborden komen waarschijnlijk beschikbaar rond 5 oktober, als Intels Coffee Lake-processors op de markt komen.

Asus brengt vijf Z370-moederborden in de Maximux-lijn uit, waarvan de Maximux X Hero in een versie met en zonder wifi-ac uitkomt. In de ROG Strix-lijn verschijnen zes modellen, de TUF Z370 komt in een Plus- en Pro-model en ook het Prime-moederbord verschijnt in twee varianten. Asus verduidelijkt dat zijn ROG-borden voor de enthusiast-markt zijn en de ROG Strix-modellen voor e-sports en coregamers. TUF Gaming is voor de instapmarkt en Prime neemt een plek in naast ROG Strix en TUF voor de mainstreammarkt.

Eerder deze week onthulde ASRock zijn Z370-lijn, waarvan de Fatal1ty Z370 Professional Gaming i7 het moederbord met de meest uitgebreide specificaties is. In totaal brengt ASRock tien Z370-borden op de markt in onder andere zijn Fatal1ty-, Taichi-, Killer- en Pro 4-serie. Het gaat om zeven atx-, een micro-atx- en twee mini-itx-moederborden.

MSI toonde tot nu toe zijn high-end moederbord Z370 Godlike Gaming en de Z370 Gaming Pro Carbon voor het middensegment. Het gaat om respectievelijk een e-atx- en een atx-moederbord. Het Godlike-bord beschikt over vier pci-e 3.0 x16-sleuven, terwijl het Gaming Pro Carbon-bord het met drie pci-e 3.0 x16-slots moet doen.

Begin deze week was het al Gigabyte dat zijn elf Z370-moederborden onthulde, waarvan zes borden voor gamers onder de Aorus Gaming-naam en vijf overige modellen. Het topmodel, de Z370 Aorus Gaming 7, moet zich onder andere onderscheiden met zijn ESS Sabre-dac en Killer E2500-controller voor gigabitethernet.