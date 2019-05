Asus' moederbord van de toekomst

Asus heeft tijdens de Computex een bijzonder moederbord laten zien, dat echter nog lang geen product is. Het concept, dat naar de naam Prime Utopia luistert, laat zien wat in theorie mogelijk is als de technici van Asus de vrije hand wordt gelaten en kosten geen obstakel vormen.

Dat het Prime Utopia concept-moederbord niet binnen afzienbare tijd te koop zal zijn, betekent overigens niet dat aspecten van het ontwerp niet op termijn in high-end moederborden terug te vinden zullen zijn. Mede afhankelijk van feedback op de beurs bekijkt Asus welke concepten daadwerkelijk in producten gebruikt kunnen worden.

Wat Prime Utopia bijzonder maakt, is dat het op het eerste gezicht nauwelijks een moederbord lijkt. Het lijken de eerste schreden op weg naar een toekomst zonder atx-borden. Het zijn nog voorzichtige stappen, want het formaat is nog altijd het atx-formaat, met de i/o-poorten op de bekende plek. De indeling van de meeste componenten is ook deels bekend, wat hoe fancy je je moederbord ook wil maken, je zult toch rekening moeten houden met de routering van de signaallijnen tussen cpu en geheugen; die mogen niet te lang zijn.

De pci-e-lanes mogen wel met lange traces verbonden zijn en daar maakt Asus gebruik van door de videokaartslots naar de achterkant van het bord te verplaatsen. Dat schept ruimte aan de voorkant voor extra m2-slots en bijbehorende koeling. Bovendien kun je je videokaart mooi plat op de achterkant showen.

Zonder haakse videokaarten aan de voorkant van het moederbord is er ook plaats voor een leuke en potentieel zeer nuttige innovatie: een beeldscherm. Asus heeft op de onderste helft van het Prime Utopia-bord een 7"-oledtouchscreen gemonteerd, waarop bios-instellingen kunnen worden aangepast, fanprofielen kunnen worden ingesteld en statusinformatie kan worden getoond. Het scherm is bekabeld of kan via wifi verbinding maken, want steeds meer borden krijgen dat aan boord, de Prime Utopia incluis, zodat je het scherm kunt plaatsen waar je wilt.

Het moederbord heeft natuurlijk nog steeds een processor nodig en om die te koelen heeft Asus een waterkoelsysteem op het bord geïntegreerd. Een kwestie van op je custom loop aansluiten en met de Hydra Cortex-header kan het bord vier ventilators op radiators intelligent aansturen. Die Hydra Cortex-header is overigens typisch een feature die we al vlot op nieuwe producten kunnen gaan zien. Asus heeft patent aangevraagd voor het concept en werkt met partners aan producten ervoor.

Een ander concept dat redelijk haalbaar is op toekomstige producten, is het modulaire i/o-gedeelte. In plaats van een vaste indeling is die bij het Prime Utopia-bord namelijk modulair gemaakt, zodat je kunt kiezen of je extra usb-poorten of juist een tweede netwerkpoort wil hebben. Sommige onderdelen, zoals de usb-poorten voor muis en toetsenbord, en het audioblok zijn niet modulair, maar verder kun je met een blokkendoos aan de gang. Dat vergt natuurlijk wel dat er naast de poorten wat logica in de blokjes zit, want je sluit de blokken in principe direct op een pci-e-lane aan.

Het Prime Utopia-bord ziet er natuurlijk behoorlijk futuristisch uit en met zo'n project kan het jaren duren voordat het daadwerkelijk een product is. Asus heeft echter een aantal intrigerende ontwerpkeuzes gemaakt die de atx-standaard op termijn best eens op zijn kop zouden kunnen zetten. Op kortere termijn zou het al leuk zijn om te zien of het modulaire i/o-paneel toekomst heeft en of de Hydra Cortex-header aanslaat.