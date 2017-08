Fabrikanten kondigen AMD Threadripper-moederborden aan

In navolging van AMD's aankondiging van een derde Threadripper-processor, hebben Asus, MSI, Gigabyte en ASRock moederborden voor de high-end chips aangekondigd. De borden zijn gebaseerd op het X399-platform en van de TR4-socket voorzien.

Asus kondigt de ROG Zenith Extreme en de Prime X399-A aan. De Zenith Extreme is Asus' topmodel wat betreft AMD-moederborden. Asus levert een Fan Extension Card mee om tot aan negen fans in een keer aan te kunnen sturen en naast de standaard headers voor vloeibare koeling is er een variant voor monoblokken die zowel de cpu als vrm's koelen. Het moederbord is ontworpen om vier videokaarten die twee slots innemen te kunnen huisvesten. Het bord kan vier nvme-ssd's bevatten en een m2-sleuf zit onder de chipsetheatsink voor extra koeling. Het i/o-paneel bevat een oledschermpje voor de weergave van bijvoorbeeld kleine animated gifs.

De Prime X399-A is wat minder uitbundig. Drie van de vier pci-e-slots voor videokaarten zijn verstevigd en ook bij dit bord wordt de m2-plek gekoeld door de chipsetheatsink. De verlichting bij dit bord is beperkt tot leds onder de heatsink en de Prime is minder toegerust op gebruik met vloeibare koeling. De ROG Zenith Extreme en Prime X399-A verschijnen op 10 augustus, maar prijzen maakt Asus nog niet bekend.

MSI presenteert zijn X399 Gaming Pro Carbon AC. Dit high-end moederbord beschikt onder andere over een dertienfasige stroomvoorziening voor overklokken en verwisselbare heatsinkcovers. De fabrikant heeft vier verstevigde pci-e-slots voor videokaarten geplaatst en er zijn drie pci-e 3.0 x4-sleuven voor m2-ssd's. MSI gebruikt zijn Mystic-systeem van rgb-verlichting voor de Gaming pro Carbon AC. Waarschijnlijk komt het bord ergens in augustus uit maar de prijs is nog niet bekend.

ASRock verdeelt zijn twee Threadripper-moederborden onder in een Fatal1ty X399 voor Professional Gaming en de X399 Taichi voor Performance Enthusiasts. Het Fatal1ty-bord beschikt onder andere over lan-controllers van Aquantia die samen voor 10Gbit/s-snelheden zouden zorgen. Het moederbord heeft een energievoorziening met elf fasen, is voorzien van drie m2-aansluitingen en een u2-connector. De Taichi moet het met dual gigabitethernet doen en mist bijvoorbeeld de Creative Sound Blaster Cinema 3-ondersteuning van de Fatal1ty.

Gigabyte houdt het bij de introductie van de X399 Aorus Gaming 7. Dit moederbord moet zich onderscheiden met zijn ondersteuning voor Sound BlasterX 720° en Killer E2500-nic voor gigabitethernet. Gigabyte plaatst aan de voor- en achterkant usb 3.1-poorten met type-c-connector en Gen. 2-snelheid van 10Gbit/s. Ook Gigabyte voorziet in uitgebreide verlichtingopties, met zijn RGB Fusion-systeem.



AMD kondigde maandag de Threadripper 1900X aan: een instapmodel met acht cores die naast de twee al aangekondigde 1950X met zestien cores en de 1920X met twaalf cores op de markt komt. De 1950X en 1920X komen op 10 augustus beschikbaar, terwijl de 1900X op 31 augustus verschijnt.