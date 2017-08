Arctic komt met variant van Freezer 33-koeler voor Threadripper-cpu's

Arctic heeft een variant van zijn Freezer 33-processorkoeler gepresenteerd die geschikt is voor Threadripper-cpu's. De onderkant van de heatsink van de TR-variant is groter gemaakt, om de grote AMD-processor te kunnen bedekken.

Volgens Arctic is de Freezer 33 TR-koeler in staat om Threadripper-cpu's met een tdp van 180 watt koel te houden. Vier heatpipes met een diameter van ieder 6mm staan in direct contact met de cpu. De heatsink zelf is voorzien van 49 aluminium vinnen van 0,4mm dik.

De koeltoren is 155mm hoog, 123mm breed en inclusief de meegeleverde BioniX F120-ventilator 89mm diep. De 120mm-pwm-ventilator doet zijn werk op een snelheid van 200 tot 1800rpm. Arctic verkoopt de Freezer 33 TR-koeler met een rood of wit kleuraccent. De adviesprijs bedraagt 47,99 euro.

Omdat de Threadripper-cpu's een erg groot oppervlak hebben, moeten koelerfabrikanten nieuwe varianten van hun luchtkoelers maken die de hele cpu kunnen bedekken. Vorige week kondigde Noctua drie nieuwe versies van bestaande koelers aan, geschikt gemaakt voor Threadripper en de Epyc-serverprocessors. AMD brengt donderdag de eerste Threadripper-cpu's uit.