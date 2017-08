Noctua komt met varianten van drie koelers voor AMD Threadripper- en Epyc-cpu's

Noctua heeft een aantal nieuwe varianten van bestaande processors aangekondigd, die zijn aangepast voor gebruik in combinatie met de AMD Threadripper- en Epyc-cpu's. De heatsinks hebben een groter contactoppervlak.

Noctua presenteert TR4-SP3-varianten van de NH-U14S, NH-U12S en NH-U9. Deze koelers zijn al langere tijd op de markt voor andere Intel- en AMD-processors. Om ze te kunnen gebruiken in combinatie met Threadripper en Epyc, is een groter contactoppervlak nodig. De nieuwe AMD-chips met veel cores hebben een veel grotere heatspreader dan oudere cpu's. De nieuwe varianten hebben een contactoppervlak van 70x56mm, ruim twee keer zo groot als dat van de standaardmodellen.

Naast een groter contactoppervlak heeft Noctua de TR4-SP3-koelers ook voorzien van een verbeterd SecuFirm2-systeem voor het bevestigen op het moederbord. Dit systeem maakt het ook mogelijk om de koeler met een offset van 3mm of 6mm te monteren, waardoor er meer ruimte vrijkomt bij het bovenste pci-e-slot op het moederbord.

De naam TR4-SP3 verwijst naar de sockets van respectievelijk Threadripper en Epyc. De drie koelers verschillen in grootte. Zo is het NH-U14S het grootste model, waar een 140mm-ventilator op zit. De UH12S wordt gecombineerd met een 120mm-fan en de U9 is een uitvoering met twee 92mm-fans in een push/pull-configuratie. Het kleinste model is maar 125mm hoog, waardoor deze ook in kleine kasten en de meeste 4U-racks moet passen.

Volgens Noctua zijn de aangepaste koelers vanaf eind augustus verkrijgbaar. Het grootste model kost 79,90 euro, de middelste en kleinste uitvoeringen kosten beiden 69,90 euro. De fabrikant heeft ook een pagina online gezet met uitleg waarom bestaande koelers niet aangepast kunnen worden voor gebruik op de TR4- of SP3-socket.

Noctua NH-U14S, NH-UH12S en NH-U9