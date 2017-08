Onderzoek toont dat Noctua-fans uit China en Taiwan gelijk presteren

GamersNexus heeft onderzocht of er verschillen zijn tussen de prestaties van Noctua-ventilators die gemaakt zijn in China en die gemaakt zijn in Taiwan. De website concludeert dat er een kleurverschil is, maar geen significant prestatieverschil.

In de vergelijkingstest is gekeken naar airflow, geluidsproductie en de rotatiesnelheid bij gebruik van pwm . Volgens GamersNexus is er op al deze vlakken geen significant meetbaar verschil tussen NF-A14-fans uit China en Taiwan. Er zijn wel kleine verschillen, maar daarbij gaat het om variaties die ook meetbaar zijn onafhankelijk van de herkomst van de fans. De techwebsite publiceert zijn bevindingen in een artikel en in een video.

Het onderzoek is een reactie op klachten die vorige maand op Reddit verschenen. Een gebruiker had een grote hoeveelheid Noctuca-fans gekocht en ontdekte dat sommige in China waren gemaakt, terwijl andere uit Taiwan afkomstig zijn. Bovendien was er een kleurverschil tussen de ventilatoren te zien. Daarop ontstond er een discussie over de kwaliteit van de fans uit China. De Reddit-poster suggereerde dat de kwaliteit van de Chinese ventilatoren te wensen overlaat, omdat de afwerking slechter zou zijn. Ook claimde hij dat de fans uit China meer geluid produceren dan de Taiwanese varianten. Het onderzoek van GamersNexus spreekt tegen dat er merkbare verschillen zijn. Voor de test zijn acht ventilatoren gebruikt, inclusief de exemplaren van de persoon die de klacht op Reddit plaatste.

Testresultaten van GamersNexus

Noctua zegt tegen GamersNexus dat het al jarenlang ventilatoren in China laat maken. Meestal worden fans van een bepaald type in één fabriek gemaakt, maar in het geval van de NF-A14 vond de productie in beide landen plaats om aan de hoge vraag te kunnen voldoen. De kans dat gebruikers bij aanschaf fans uit verschillende batches treffen zou klein zijn, omdat alle nieuwe exemplaren in China worden gemaakt en de modellen uit Taiwan uit oude voorraad komen.