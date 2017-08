VK dreigt met boetes voor bedrijven die te weinig doen tegen internetaanvallen

Het Verenigd Koninkrijk heeft een wetsvoorstel in behandeling waarmee Britse organisaties en bedrijven die te weinig doen aan het beveiligen van hun netwerken tegen internetaanvallen boetes kunnen krijgen tot maximaal 4 procent van hun totale wereldwijde omzet.

Het gaat vooral om organisaties waarbij het lamleggen van de systemen door bijvoorbeeld ransomware een ernstige verstoring van transport- en gezondheidsdiensten of de elektriciteitsnetwerken oplevert. De Britse krant The Guardian schrijft dat het instrument van de boetes pas worden zal ingezet als een laatste redmiddel. Er zal geen boete worden opgelegd als bedrijven kunnen aantonen de risico's adequaat te hebben ingeschat.

De plannen om boetes uit te delen beperken zich niet tot de beveiliging van computersystemen tegen internetaanvallen. Ze zijn ook gericht op falende systemen. Eind mei was dat het geval bij de systemen van luchtvaartmaatschappij British Airways, waardoor meer dan duizend vluchten geannuleerd werden en zo'n 75.000 passagiers niet konden vliegen. Volgens de nieuwe plannen moeten bedrijven tonen wat ze hebben gedaan om de risico's te verkleinen.