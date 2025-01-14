VK overweegt verbod op ransomwarebetalingen door instanties in publieke sector

Het Verenigd Koninkrijk overweegt om ransomwarebetalingen door instanties in de publieke sector te verbieden. Op die manier wil de Britse overheid het aantal ransomwareaanvallen op essentiële diensten terugdringen.

Het Britse Home Office, vergelijkbaar met het Nederlandse ministerie van Binnenlandse Zaken, heeft dinsdag drie voorstellen gepubliceerd voor de bestrijding van ransomwareaanvallen. Een van die voorstellen is het verbod op ransomwarebetalingen door bijvoorbeeld de National Health Service. Er is al een verbod op betalingen door overheidsdepartementen, zoals ministeries. Met het uitgebreide verbod zou 'de aanval op essentiële diensten onaantrekkelijker worden voor cybercriminelen'.

Ook pleit de Home Office voor een betalingspreventieplan. Deze moet de National Crime Agency, de landelijke politiedienst, helpen bij het in kaart brengen van ransomwareaanvallen die gaande zijn en het adviseren van slachtoffers. Ten slotte stelt de Home Office voor om het melden van ransomwareaanvallen te verplichten.

Het Britse National Cyber Security Centre heeft tussen september 2023 en augustus 2024 430 cyberincidenten afgehandeld. Daarvan waren 13 incidenten ransomwareaanvallen die 'een grote, nationale dreiging vormden en schadelijk waren voor essentiële diensten of de economie'. Volgens de gegevens van de NCA is het aantal Britten waarvan de gegevens zijn gelekt via ransomwaresites sinds 2022 verdubbeld.