Security-onderzoeker die WannaCry stopte bekent schuld over eigen malware

De security-onderzoeker die de killswitch van de WannaCry-ransomware ontdekte, maar gearresteerd werd vanwege het maken van zijn eigen malware, pleit nu schuldig. In ruil voor een schuldig pleidooi omtrent malware uit 2015, worden andere aanklachten teruggetrokken.

Marcus Hutchins, ook bekend onder de username MalwareTech, ontdekte na een analyse van de WannaCry-malware dat deze contact zocht met een domeinnaam die nog niet geregistreerd was. Hij besloot uit te zoeken wat er gebeurde als hij dat wel deed en het resultaat was dat de ransomware zijn opmars over de wereld stopte. De malware richtte veel schade aan en Hutchins' ontdekking werd dan ook behoorlijk gewaardeerd. Dit was in mei van 2017.

De Britse Hutchins werd echter drie maanden later in Las Vegas gearresteerd door de FBI. Dit op verdenking van het maken, verspreiden en beheren van de Kronos-bankingmalware tussen 2012 en 2015. Later kwamen daar nog meer aanklachten bij, waaronder het maken van de malware Upas Kit en liegen tegen de FBI.

Hutchins pleit nu schuldig op twee fronten: deel uitmaken van een samenzwering om malware te maken en om die te verspreiden. In ruil daarvoor laten aanklagers acht andere aanklachten vallen. Dat schrijft ZDNet op basis van stukken die ze bemachtigd en gepubliceerd hebben. Ook op zijn eigen website publiceert Hutchins zijn bekentenis. "Ik heb spijt van deze handelingen en neem de volle verantwoordelijkheid ervoor. Sinds ik volwassen ben geworden, gebruik ik deze vaardigheden alleen nog voor constructieve doeleinden", schrijft de 24-jarige man.

Hutchins had tot nu toe altijd stellig schuld ontkend en beweerde dat de FBI hem had ondervraagd terwijl hij uitgeput en onder invloed van alcohol was. De agenten zouden hem ook misleid hebben over het ware doel achter het verhoor. De resultaten van dat verhoor zijn echter alsnog in de rechtszaal beland als bewijsmateriaal. Hutchins kan per aanklacht waarvoor hij nu schuldig pleit tot vijf jaar celstraf krijgen en tot 250.000 dollar boete opgelegd krijgen.

De WannaCry-ransomware heeft voor honderden miljoenen euro's aan schade aangericht. De Windows-kwetsbaarheid waar het gebruik van maakte, was eigenlijk al gedicht door Microsoft, maar WannaCry wist alsnog wortel te schieten dankzij systemen die achterliepen op updates.