Chinese overheidsinstantie eist dat ook html5-games worden gekeurd

De State Administration of Press and Publication van de Chinese overheid gaat nieuwe regels invoeren op basis waarvan later deze maand een vernieuwd goedkeuringsproces voor games wordt ingesteld. Ook html5-games moeten gekeurd worden.

Onderzoeksbureau Niko Parners heeft de kern van het goedkeuringsproces uiteengezet. Game-uitgevers moeten hun spellen aanmelden bij de Chinese overheid, waar onder meer naar de inhoud van de games, de kwaliteit, monetisation en de mate van geïntegreerde verslavingsmechanismen wordt gekeken. Pas na goedkeuring kan een spel op de Chinese markt uitkomen.

Een van de vernieuwingen is dat een Online Game Ethics Committee is ingesteld. Deze commissie bestaat uit game-experts en academici en zal onder begeleiding van een orgaan van de Chinese Communistische Partij evalueren of bepaalde games in overeenstemming zijn met de sociale waarden van China. Verder worden uitgevers aangemoedigd en gestimuleerd om spellen uit te brengen die de traditionele Chinese cultuur tentoonspreiden en op accurate wijze de geschiedenis weergeven.

Niet alleen games die gedownload en gekocht moeten worden vallen onder het regime. Ook minigames en html5-games, die in China onder meer populair zijn geworden door bijvoorbeeld WeChat, moeten gekeurd worden. Voorheen was dat niet het geval. Daarnaast wordt er gelet op elementen in games die verslaving in de hand werken, waardoor steeds meer uitgevers anti-verslavingssystemen zullen inbouwen.

Verder komt er een limiet op het aantal games dat elk jaar worden goedgekeurd. Bepaalde typen games krijgen in zijn geheel geen licentie meer van de toezichthouder, waaronder copycat-, poker- en Mahjong-games. Volgens data van Niko zijn in 2017 8561 games goedgekeurd, waarvan 37 procent uit poker- en Mahjong-games bestond. Ook games met overdreven obscene of immorele inhoud zullen geen toestemming meer krijgen. Het onderzoeksbureau denkt op basis hiervan dat dit jaar minder dan 5000 nieuwe games worden goedgekeurd.

Vorig jaar werd het goedkeuringsproces gestaakt toen de nieuwe toezichthouder werd geïnstalleerd. In december werd dit proces weer hervat, waarna volgens Niko meer dan duizend games zijn goedgekeurd. Nieuwe aanmeldingen zijn sinds februari niet meer geaccepteerd, maar vanaf 22 april wordt dat aan de hand van het vernieuwde proces weer hervat. Er wordt dan ook gekeken naar games die sinds augustus vorig jaar niet meer zijn bekeken.