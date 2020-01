WeChat komt met korte video's als antwoord op Chinese evenknie TikTok

De Chinese app WeChat krijgt binnenkort een functie om korte video's te delen. Die video's komen in een feed die gebruikers kunnen raadplegen. Moederbedrijf Tencent reageert daarmee op de populariteit van Douyin, de app die in de rest van de wereld TikTok heet.

Tencent bevestigt de stap tegenover Bloomberg, maar wijdt er niet verder over uit. Er is een besloten test aan de gang met een beperkt aantal gebruikers. Daarbij is het de bedoeling dat gebruikers video's voor elkaar gaan maken. Dat wijkt af van TikTok en Douyin, waarbij algemene publicatie het doel is.

Gebruikers kunnen de korte video's uploaden, waarna ze bij hun contacten in een feed kunnen verschijnen. Tencent heeft volgens Bloomberg al diverse malen geprobeerd om een antwoord te formuleren op de populariteit van Douyin, waaronder met losse apps. De feed richt zich momenteel op posts en foto's.

WeChat is de populairste chatapp van China, met meer dan een miljard gebruikers. Behalve chatten vervult de app nog veel meer functies, waaronder mobiel betalen, shoppen en nog veel meer. Het werkt bovendien als identificatiemiddel in China.