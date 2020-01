Gerucht: ByteDance zoekt Amerikaanse ceo voor TikTok

Het Chinese ByteDance is naar verluidt op zoek naar een Amerikaanse ceo voor zijn platform TikTok. Die zou alle afdelingen behalve de productontwikkeling van TikTok moeten gaan leiden, zo zegt persbureau Bloomberg.

Er zijn al gesprekken geweest met diverse kandidaten, meldt Bloomberg op basis van anonieme bronnen. ByteDance wilde niet reageren op het artikel. De voormalige oprichter van Musical.ly zou de productontwikkeling blijven leiden. Dat is Alex Zhu, die werkt vanuit China en vorig jaar de leiding overnam over TikTok. ByteDance heeft ook een Chinese evenknie van TikTok met de naam Douyin. Die app heeft een ander management team.

ByteDance heeft in de VS inmiddels meer dan 400 mensen in dienst en wil groter groeien, zegt het bedrijf. De stap om een Amerikaanse ceo aan te trekken zou ook bedoeld zijn om Amerikaanse autoriteiten gerust te stellen. Die zien in TikTok een mogelijkheid veiligheidsrisico, omdat de app in Chinese handen is. TikTok is ook populair in de VS. De Chinese eigenaar heeft al meer opties overwogen om te reageren op de zorgen. Zo zou het TikTok in een eigen bedrijf willen onderbrengen of een deel van het bedrijf verkopen. ByteDance zou bang zijn dat het TikTok zou moeten verkopen als het deze maatregelen niet neemt. Dat gebeurt ook met Beijing Kunlun Tech, die datingapp Grindr moet verkopen.