'TikTok-eigenaar moet zakelijke chat-app offline halen van Chinese overheid'

ByteDance, het bedrijf achter TikTok, moet volgens bronnen van Bloomberg zijn zakelijke chat-app Feishu offline halen van de Chinese overheid. Dit is naar verluidt omdat gebruikers van de app berichten van buitenlandse platforms konden zien.

Bronnen melden aan Bloomberg dat ByteDance de app een maand lang van Chinese app-stores moet verwijderen. Dit is volgens het financiële persbureau een 'straf' omdat buitenlandse berichten toegankelijk waren via de een newsfeed-functie in de app. Het gaat hierbij over berichten op platformen als Twitter en Facebook. De bronnen willen anoniem blijven omdat de beslissing 'niet openbaar is gemaakt'. ByteDance zelf weigert commentaar te geven, meldt Bloomberg.

Het bedrijf zou vorige maand de newsfeed-functie al uit Feishu gehaald hebben. Dit zou gebeurd zijn nadat de Chinese regelgevers hun zorgen uitten over de feature. De newsfeed was onderdeel van Feishu Workstation, dat gebruikt kan worden om zaken als looncheques en verlofvergoedingen te beheren. Ondanks het verwijderen zou de Chinese overheid alsnog actie tegen het bedrijf hebben ondernomen.

Feishu is een zogeheten collaboration-app, en biedt soortgelijke functies als Slack en Microsoft Teams. Gebruikers kunnen met Feishu bestanden delen, chatten en videobellen. Voor gebruikers buiten China heeft het bedrijf Lark. Deze app werkt nog altijd naar behoren, en is vooral gericht op gebruikers in Japan en Signapore. Alibaba, een andere Chinese firma, heeft een soortgelijke app, genaamd DingTalk, zo schrijft Bloomberg. Het enterprise-team van ByteDance, dat werkt aan Feishu, bestaat momenteel uit ruim 1700 medewerkers. Het bedrijf zou ook van plan zijn om een office-suite uit te brengen.