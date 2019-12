Duitse krant: TikTok stuurt data naar Facebook en ander advertentiebedrijf

TikTok overtreedt de AVG op diverse manieren met zijn manier van gebruikers tracken en doorsturen van data. Dat claimt de Duitse krant Süddeutsche Zeitung. Inmiddels is er ook een aanklacht tegen TikTok in de VS wegen het tracken van kinderen.

TikTok heeft ongeveer 800 miljoen gebruikers wereldwijd, meldt Süddeutsche Zeitung op basis van een intern document. De auteur gaat in een reeks tweets in op hoe TikTok precies gebruikers trackt en waar die data heen gaat. Data over bekeken video's en zoektermen gaat naar Facebook en AppsFlyer. Dat laatste is een bedrijf dat zaken doet met 4500 advertentiebedrijven. TikTok-eigenaar ByteDance wil niet zeggen naar welke bedrijven de data gaat. "We laten geen contracten zien", aldus het bedrijf.

Het tracken gebeurt via identifiers in url's en via canvas- en audio-fingerprinting. Daarbij tekent de app op de achtergrond een png of laat hij de telefoon een geluid voortbrengen zonder input van de microfoon of output van de luidsprekers. Die combinatie van data is uniek per telefoon, zodat TikTok individuele telefoons kan volgen. Omdat ByteDance en Facebook niet kunnen laten zien waar de data heen gaat en geen manier geven om die te verwijderen, overtreden de bedrijven volgens de krant de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Ook zegt de krant dat TikTok diverse stukken software gebruikt zonder licentie, waaronder Zepto.js, FingerprintJS en Murmur Hash.

Inmiddels hebben enkele ouders in de VS TikTok aangeklaagd wegens het verzamelen van data over hun minderjarige kinderen zonder toestemming. Daarbij zei de app, die tot twee jaar geleden Musical.ly heette, niet dat hij data vergaarde en aan adverteerders gaf. TikTok zegt in een reactie tegen The Verge dat er snel een oplossing komt voor de bezwaren van de ouders.