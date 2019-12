Gpu-drivers van Snapdragon 865- en 765-soc's worden geüpdatet via Play Store

De gpu-drivers van toekomstige Snapdragon-soc's worden geüpdatet via de Play Store. Momenteel worden dergelijke drivers geïntegreerd in systeemupdates. De eerste soc's die dit ondersteunen, zijn de komende Snapdragon 865 en 765.

Qualcomm gaf tijdens de Snapdragon Tech Summit aan dat de gpu's van toekomstige soc's via de Play Store geüpdatet worden, wat er in theorie toe moet leiden dat gebruikers sneller driverupdates ontvangen. Het bedrijf doet dit door drivers te verstrekken aan telefoonfabrikanten als Samsung en Google, die op hun beurt updates maken voor hun eigen smartphones. Deze updates moeten vervolgens in de Play Store verschijnen. Momenteel worden updates van gpu-drivers geïntegreerd in systeemupdates. Deze laten bij sommige fabrikanten soms lang op zich wachten. Ook worden gpu-drivers niet meer geüpdatet als de telefoonfabrikant stopt met het verstrekken van systeemupdates voor een toestel.

Volgens Qualcomm moet het nieuwe systeem er via de Play Store voor zorgen dat gebruikers vaker en langer driverupdates ontvangen, hoewel het uiteindelijk nog steeds aan telefoonfabrikanten is om deze updates te leveren. Gpu-drivers bevatten onder andere beveiligingsupdates en bugfixes, maar ook prestatieverbeteringen en optimalisaties voor nieuwe games en software, en zijn dus belangrijk om geregeld te worden ontvangen.

Driverupdates van huidige Qualcomm-chipsets, zoals de Snapdragon 855+, zullen nog wel via systeemupdates verspreid worden. De woensdag aangekondigde Snapdragon 865- en 765-chipsets zullen als eerste gpu-drivers ontvangen via de Play Store. Volgens Android Police zullen alle toekomstige Snapdragon-chipsets overstappen op dit nieuwe systeem.

Qualcomm maakt voor de vernieuwde driverupdates gebruik van Project Mainline, waarmee core-componenten van een Android-smartphone op de achtergrond worden geüpdatet via de Play Store, zonder dat gebruikers daar iets van merken. Voor dergelijke updates zijn ook geen reboots vereist. Project Mainline maakt sinds Android 10 deel uit van het mobiele besturingssysteem van Google.