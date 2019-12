Snapdragon 865-soc ondersteunt lpddr5, 4k-video met 120fps en 144Hz-schermen

Qualcomm heeft details bekendgemaakt over zijn Snapdragon 865-soc. Het nieuwe topmodel kan gecombineerd worden met maximaal 16GB lpddr5-geheugen en kan 4k-video's vastleggen met 120fps. De soc kan schermen met qhd+-resolutie op 144Hz aansturen.

De Snapdragon 865 heeft acht Kryo 585-cores, die zijn geklokt op maximaal 2,84GHz. De kloksnelheid is gelijk aan de Snapdragon 855 en wederom wordt de soc op 7nm gemaakt. Volgens Qualcomm presteren de vernieuwde cores echter tot 25 procent beter ten opzichte van de voorganger. Het gaat om cores gebaseerd op het Cortex-A77-ontwerp van Arm.

Qualcomm combineert de cpu met een Adreno 650-gpu, die zou tot 20 procent sneller moeten zijn dan de Adreno 640 uit de Snapdragon 855. Fabrikanten kunnen de Snapdragon 865 combineren met lpddr5-geheugen op maximaal 2750MHz of lpddr4x op 2133MHz. De maximale geheugengrootte is 16GB.

Qualcomm geeft de soc een Spectra 480-isp. Die bestaat uit een dubbele 14bit image signal processor die 2 gigapixels per seconde kan verwerken. Dat maakt het mogelijk om 200-megapixelfoto's vast te leggen en video's op te nemen in 8k-resolutie met 30fps. Bij 4k-video's is dat maximaal 120fps. Ook zijn slowmotionopnames met 960fps mogelijk bij een 720p-resolutie.

De soc kan hdr-video's opnemen met Dolby Vision. Ondersteuning voor hdr10+, hdr10 en hlg zat al in de Snapdragon 855 en dat geldt ook voor het nieuwe model. De SD865 kan smartphoneschermen met een 4k-resolutie aansturen op 60Hz. Bij qhd+-resoluties is de maximale verversingssnelheid 144Hz.

Qualcomm integreert geen modem in de Snapdragon 865. De fabrikant presenteert de soc als 5g-platform in combinatie met de X55-modem die begin dit jaar werd aangekondigd. Dat is Qualcomms snelste 5g-modem, met ondersteuning voor lage en hoge frequenties en een maximale downloadsnelheid van 7,5Gbit/s. De uploadsnelheid is maximaal 3Gbit/s. Fabrikanten kunnen alleen de X55 gebruiken en alle telefoons met Snapdragon 865 moeten dus een X55-modem met 5g-ondersteuning aan boord hebben.

De reden voor het weglaten van het modem is het ontwerpproces voor 5g-telefoons. Dat vereist meer tijd dan met de al bekende 4g-modellen en fabrikanten konden al beginnen aan ontwerpen voor volgend jaar door de telefoons te maken met een Snapdragon 855 met X55-modem. Nu de 865 er is, kunnen zij de software optimaliseren voor de nieuwe soc zonder extra werk te hoeven doen voor het modem.

Bij de aankondiging lieten Nokia-licentienemer HMD Global, Xiaomi en Oppo al weten de soc te gebruiken in toestellen die ze binnenkort aankondigen. Bij de presentatie van de Snapdragon 865 heeft Qualcomm ook details bekendgemaakt van de Snapdragon 765 en 765G. Die midrange-socs hebben wel een geïntegreerd 5g-modem, dat zowel lage als hoge frequenties ondersteunt, maar op een lagere snelheid dan de X55-modem waar de SD865 mee wordt gecombineerd.

Qualcomm Snapdragon 865 voorkant (links) en achterkant