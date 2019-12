Google Play Movies lijkt ondersteuning voor Dolby Vision te krijgen

Google lijkt zicht voor te bereiden op het aanbieden van films met Dolby Vision via zijn Play Movies-dienst. In een nieuwe versie van de app staan verwijzingen naar Dolby Vision. Sinds 2017 biedt Google al hdr-films aan, maar nog niet in Dolby Vision.

De verwijzingen naar Dolby Vision staan volgens XDA Developers in apk-versie v4.17.22 van Google Play Movies. De code wijst erop dat bij de beschrijving van films en series toegevoegd kan worden dat ze gebruikmaken van Dolby Vision.

Google heeft zelf nog niets gezegd over ondersteuning voor Dolby Vision. In 2017 begon Google met het aanbieden van 4k-films en -series via zijn dienst. Aanvankelijk was hdr-ondersteuning er alleen in de Verenigde Staten, later kwam dat ook naar andere werelddelen.

Op zijn supportpagina noemt Google niet welke hdr-formaten er ondersteund worden. Momenteel wordt er in ieder geval nog geen Dolby Vision-materiaal aangeboden bij Play Movies.

Netflix en Disney+ ondersteunen Dolby Vision. Amazon Prime Video doet dat niet, maar ondersteunt wel de tegenhanger, hdr10+. Apple ondersteunt via de Apple TV-app of de Apple TV 4K-mediaspeler ook Dolby Vision bij films en series, waarbij het onder meer om een lange lijst met filmtitels gaat.