Nieuwe studio Cloud Chamber werkt aan nieuwe BioShock-game

Take-Two Interactive en 2K Games richten een nieuwe gamestudio op die aan een nieuwe BioShock-game gaat werken. De studio heet Cloud Chamber en de ontwikkeling van de game gaat nog jaren duren. Details over het spel zijn er nog niet.

Kelley Gilmore krijgt de leiding over Cloud Chamber. De nieuwe studio krijgt twee afdelingen: een in Montréal in Canada en een afdeling in het hoofdkantoor van 2K in de San Francisco Bay Area in de Verenigde Staten. Gilmore heeft 22 jaar ervaring in de game-industrie. Ze werkte eerder bij Fireaxis aan franchises als Sid Meier's Civilization en Xcom. Fireaxis is ook een studio van moederbedrijf Take-Two.

Volgens Gilmore komen er veel werknemers die eerder bij 2K Games aan BioShock-games gewerkt hebben over naar de nieuwe studio. Ook huurt de studio nieuwe ontwikkelaars. Cloud Chamber heeft op het moment van schrijven 36 vacatures online staan.

Details over de komende BioShock-games zijn er nog niet. In de aankondiging staat enkel dat er de komende jaren aan gewerkt gaat worden. Opvallend is dat Gilmore een jaar geleden op Twitter zei op te zoek te zijn naar een Senior Multiplayer Designer om te werken aan een onaangekondigde 'triple-a, larger than life game'. Mogelijk ging dat al over de nieuwe BioShock-game.

De eerste BioShock-game verscheen in 2007. Drie jaar later kwam deel twee uit en in 2013 verscheen BioShock Infinite. In 2016 kwamen er remasters uit van de eerste twee delen. Alle BioShock-games tot nu toe zijn gemaakt door 2K Games.