Huawei brengt volgend jaar speakers, wearables en vr-headsets met HarmonyOS uit

Huawei brengt voorlopig nog geen smartphones, tablets of computers met HarmonyOS uit. Dat meldt het bedrijf tijdens een sales event in China. Wel wordt het eigen besturingssysteem volgend jaar gebruikt in speakers, wearables en vr-headsets.

Een woordvoerder van Huawei bevestigt tegenover persbureau Reuters dat er volgend jaar geen telefoons en tablets met HarmonyOS verschijnen. In eerste instantie zal Huawei focussen op wearables, speakers en vr-brillen. De eerste van deze producten met HarmonyOS moeten volgend jaar uitkomen. Ook komt het bedrijf met een Honor Vision-televisie die gebruikmaakt van HarmonyOS. Deze televisie moet op termijn ook in Europa uitkomen.

Huawei kondigde HarmonyOS in augustus aan. Het besturingssysteem werd gezien als een mogelijk alternatief voor Android vanwege de handelsrestricties met Google en andere Amerikaanse bedrijven. Het wordt een opensource-besturingssysteem en is, anders dan Android en veel andere besturingssystemen, niet gebaseerd op de Linux-kernel. In plaats daarvan gebruikt het OS een eigen microkernel.

Tijdens de aankondiging van Harmony OS stelde Huawei-ceo Richard Yu dat het besturingssysteem eventueel gebruikt kan worden op smartphones, maar naar eigen zeggen ligt de voorkeur van Huawei bij Android.