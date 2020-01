Huawei gaat smartphones met HarmonyOS uitbrengen

Huawei gaat ergens in de komende jaren smartphones en tablets uitbrengen met HarmonyOS, zijn eigen beturingssysteem. Dat zegt oprichter Ren Zhengfei in een interview. De smartphonemaker gaat geen auto's bouwen, maar alleen software en back-end dienten voor auto's.

Nog vorige maand zei Huawei dat er voorlopig geen smartphones en tablets met HarmonyOS verschijnen, maar Zhengfei laat weten in gesprek met Sina dat het plan wel is om het eigen besturingssysteem op onder meer smartphones en tablets te zetten. Huawei heeft tot nu toe alleen tv's aangekondigd met het besturingssysteem.

HarmonyOS zou ook in gebruik kunnen worden genomen als software voor auto's, maar Zhengfei laat weten dat het niet de bedoeling is om eigen auto's te gaan produceren. In plaats daarvan wil Huawei zich richten op software en clouddiensten voor auto's. Huawei is gaan samenwerken met het Nederlandse TomTom voor zijn eigen kaartendiensten.

Huawei kondigde HarmonyOS afgelopen zomer aan, een paar maanden nadat duidelijk werd dat het geen Google-diensten meer kon gebruiken door het handelsverbod van de overheid van de VS. Ondanks die aankondiging leek de software vorig najaar nog niet af.