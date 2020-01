Microsoft stopt voorlopig niet met tool voor upgrade Windows 7 en 8.1 naar 10

Microsoft zal voorlopig niet stoppen met het aanbieden van de Media Creation Tool, waarmee gebruikers met een geldige licentie op Windows 7 of 8 zonder kosten kunnen upgraden naar Windows 10. De ondersteuning voor Windows 7 stopte onlangs.

Microsoft heeft geen einddatum voor het gebruik van de Media Creation Tool, meldt Nu.nl. Na de upgrade krijgen gebruikers beveiligingsupdates en de halfjaarlijkse upgrade van het besturingssyteem: het gaat om een volledig ondersteunde versie van het desktopbesturingssysteem. De software vermeldt dat voor de Media Creation Tool een Windows 10-licentie nodig is, maar een geldige Windows-licentie voor een oudere versie volstaat ook. In tegenstelling tot wat de naam suggereert, is een usb-stick of ander medium niet nodig. Wie persoonlijke bestanden wil behouden, kan alleen maar upgraden vanuit een lopende Windows 7-sessie.

Het officiële aanbod aan alle gebruikers om een oudere Windows-versie gratis te upgraden naar Windows 10 liep al op 31 juli 2016 af. Microsoft heeft tot nu toe weinig moeite gedaan alle wegen voor gratis upgrades af te sluiten. Het bedrijf wil dat zoveel mogelijk mensen overstappen op de laatste Windows-versie. Totaal begin 2018 konden gebruikers ook upgraden via bijvoorbeeld de Toegankelijkheidspagina.

Microsoft stopte onlangs met de ondersteuning voor Windows 7, terwijl de ondersteuning voor Windows 8.1 zal stoppen in 2023. Windows 10 kwam uit in 2015. Er kwamen sindsdien twee keer jaar upgrades. De eerstvolgende staat gepland voor komend voorjaar.