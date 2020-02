Update Windows 10 verbergt soms mappen en bureaublad van gebruikers

De meest recente update van Windows 10 lijkt het bureaublad en de mappen van gebruikers in sommige gevallen te verbergen. Gebruikers melden dat op diverse fora. De oorzaak ligt vermoedelijk in het tijdelijke profiel dat Windows 10 gebruikt voor de update.

Na de update lijkt Windows 10 op te starten in het tijdelijke profiel met de standaardinstellingen, meldt Bleeping Computer. Enkele keren opnieuw opstarten of de update deïnstalleren lijken het probleem op te lossen. Diverse gebruikers klagen bij Microsoft over het probleem. Microsoft heeft nog niet gereageerd.

Het probleem doet zich voor met KB4532693, een update die deze week uitkwam. Na de update lijkt het er bij sommige gebruikers op alsof de standaardinstellingen zijn hersteld, zonder eigen bestanden op het bureaublad of in de downloadmap. Het probleem speelt ook in Nederland, meldt GratisSoftware. Er verdwijnt geen data, zo lijkt het: Windows 10 verbergt ze alleen.