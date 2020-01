Microsofts omzet uit Windows groeit flink door einde Windows 7-ondersteuning

Microsoft heeft in het afgelopen kwartaal een flinke omzetgroei bereikt met Windows. Dat komt volgens het bedrijf door de groei in de pc-markt, maar ook door de vraag naar Windows 10 nu de ondersteuning voor Windows 7 is gestopt.

De omzet uit verkopen van het besturingssysteem was in het afgelopen kwartaal 18 procent hoger dan een jaar eerder. In het Pro-segment was dat 26 procent en Microsoft schrijft dat toe aan 'een gezonde vraag naar Windows 10' als upgrade voor Windows 7. In het non-Pro-segment was de omzetgroei voor Windows-producten 4 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder.

Halverwege januari is Microsoft gestopt met de ondersteuning van Windows 7. Het besturingssysteem krijgt daardoor geen beveiligingsupdates meer. Bedrijven kunnen wel betalen voor extra ondersteuning om toch nog updates te krijgen.

Microsoft schaart Windows onder zijn More Personal Computing-divisie, waar ook Surface, Xbox en Bing-advertenties onder vallen. De divisie behaalde in het kwartaal een omzet van 13,2 miljard dollar, een stijging van 2 procent ten opzichte van een jaar eerder. De groei uit omzet van Windows is niet terug te zien in de cijfers van de divisie, mede omdat er 11 procent minder omzet kwam uit Xbox-verkopen, en bijbehorende games en diensten. Die daling is niet onverwacht, omdat de huidige consoles aan het einde van hun levenscyclus verkeren. Microsoft verwacht dat de daling ook in het volgende kwartaal doorzet.

In het afgelopen kwartaal behaalde Microsoft een omzet van 1,98 miljard dollar met de leveringen van Surface-apparaten. Dat is een stijging van 6 procent ten opzichte van een jaar eerder. In de afgelopen maanden bracht Microsoft zijn Surface Pro X en de Surface Laptop 3 uit.

De grootste groei behaalde Microsoft opnieuw met zijn Intelligent Cloud-divisie, waar Azure, serverproducten en enterprise services onder vallen. De kwartaalomzet kwam daar uit op 11,9 miljard dollar, 27 procent meer dan een jaar geleden. Ook groeide de omzet bij het bedrijfsonderdeel Productivity and Business Processes, waar Office en LinkedIn onder vallen. Dit segment behaalde een kwartaalomzet van 11,8 miljard dollar, een groei van 17 procent.

Microsoft behaalde in het afgelopen kwartaal een omzet van 36,9 miljard dollar, 14 procent meer dan in de vergelijkbare periode vorig jaar. De nettowinst kwam uit op 11,6 miljard dollar en dat is een stijging van 38 procent.