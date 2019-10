Einde van ondersteuning Windows 7 laat Microsofts omzet uit Windows 10 groeien

Het naderende einde van de ondersteuning voor Windows 7 zorgt ervoor dat Microsoft meer omzet haalt uit Windows 10. Vooral op de zakelijke markt verdiende Microsoft meer met Windows 10-licenties.

De groei zat alleen aan de zakelijke kant, zegt Microsoft in de bespreking van zijn kwartaalcijfers. Bij consumentenproducten was juist afgelopen kwartaal een daling te zien van omzet uit Windows 10. Microsoft denkt dat ook komende tijd de omzet uit Windows 10 nog zal stijgen. De ondersteuning voor Windows 7 stopt begin volgend jaar. Upgrades gaan geleidelijk, onder meer bij Nederlandse gemeenten.

De omzet uit de Surface- en Xbox-divisies daalde licht, vooral door de timing van de release van nieuwe hardware. De nieuwe Surface Pro, Pro X en Laptop komen pas dit najaar uit, waardoor vermoedelijk veel klanten zullen hebben gewacht met de aanschaf van een nieuw apparaat. Er is bovendien dit jaar geen nieuwe Xbox-console en de consoleverkopen lopen dus ook terug. Behalve voor Surface noemt Microsoft alleen percentages ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, maar geen concrete omzetcijfers.

De Azure-divisie van Microsoft kende, net als afgelopen jaren vaak is gebeurd, een grote stijging in omzet. Deze keer kwam de stijging uit op 63 procent. De drie divisies van Microsoft, namelijk Intelligent Cloud, Productivity en More Personal Computing zijn nu ieder ongeveer even groot in omzet. De omzet van Microsoft als geheel steeg met 14 procent naar rond 33 miljard dollar. Het operationeel inkomen kwam uit op 12,7 miljard dollar, een stijging van 27 procent.