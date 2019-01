Microsoft verdient meer geld aan Surface-producten

Microsoft heeft in het laatste kwartaal van vorig jaar meer geld verdiend aan Surface-producten. De omzet uit de tablets en laptops die Microsoft maakt steeg met meer dan 30 procent naar 1,9 miljard dollar. Daarmee is het nog altijd een klein onderdeel van Microsoft.

Microsoft verdient het meeste geld in de More Personal Computing-divisie, waar naast Surface ook Windows en Xbox onder vallen. Daarvan maakt Microsoft geen exacte getallen bekend, maar de omzet uit Windows daalde met 5 procent, onder meer door tegenvallende chipleveringen. Daardoor hebben pc-makers nieuwe modellen beperkt kunnen produceren of moeten uitstellen. Xbox leverde 8 procent meer omzet op, met een groei van 31 procent wat betreft de omzet uit Xbox-diensten. Daarbij tekent Microsoft aan dat games van derden het minder goed deden dan verwacht, op een titel na, die juist grotendeels verantwoordelijk was voor de groei.

De divisie met daarin Office, LinkedIn en Dynamics groeide met 13 procent. Het kleinste onderdeel van Microsoft is de Intelligent Cloud-divisie met daarin de clouddienst Azure, dat met 76 procent groeide, meldt Microsoft in de kwartaalcijfers. Die groei is minder hoog dan in dezelfde periode in 2017, toen Azure met 98 procent groeide.

Microsoft haalde in totaal een omzet van 32,5 miljard dollar afgelopen kwartaal, een stijging van 12 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Het operationeel inkomen bedroeg rond tien miljard dollar, een stijging van 18 procent.