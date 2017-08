Onderzoek: kwart Surface-producten kampt met problemen na twee jaar

Consumer Reports, een soort Amerikaanse versie van de Consumentenbond, stelt dat Surface-producten van Microsoft aanmerkelijk onbetrouwbaarder zijn dan concurrerende producten. Uit onderzoek bleek dat een kwart van de Surface-producten na twee jaar met problemen kampte.

Dat meldt persbureau Reuters op basis van een onderzoek dat is gepubliceerd door Consumer Reports. Het onderzoek is uitgevoerd met meer dan 90.000 eigenaren van Microsofts Surface-producten, waarbij het zowel om tablet- als laptopeigenaren ging. Een van de conclusies van het onderzoek is dat na twee jaar gebruik maar liefst een kwart van de onderzochte producten met problemen kampt. De organisatie stelt omdat Microsoft nieuw is op de hardwaremarkt, er pas nu genoeg data is verzameld om een oordeel te kunnen vellen over de Surface-reeks.

Door het onderzoek beveelt Consumer Reports niet langer de Surface-producten van Microsoft aan. Waar de organisatie eerder nog de Surface Laptop en Surface Book Pro aanprees als goede koop, verliezen beide producten dus nu deze status.

Uit het onderzoek komen verscheidene problemen naar voren; voorbeelden die in het onderzoek werden genoemd, zijn onder andere dat het apparaat spontaan niet meer reageert, dat het onverwacht afsluit, of juist problemen heeft met het touchscreen.

Microsoft heeft in een reactie aan Reuters de uitkomsten van het onderzoek betwist. Het bedrijf zegt zelf andere resultaten te kennen, en stelt dat het onderzoek van Consumer Reports geen goede weergave is van de werkelijkheid.