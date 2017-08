Vermoedelijke afbeeldingen Fitbit-smartwatch duiken op

Er zijn afbeeldingen verschenen van wat vermoedelijk de smartwatch van Fitbit gaat worden. De plaatjes tonen onder andere een vierkante kast met een hartslagensor op de achterkant. Fitbit zelf heeft nog niets laten zien van zijn aankomende smartwatch.

De bewuste afbeeldingen zijn gepubliceerd door Wareable, die stelt een bron te hebben die dichtbij Fitbit zit. Volgens diezelfde bron laten de getoonde renders het finale ontwerp zien van de smartwatch. Er zouden drie verschillende kleuren beschikbaar moeten komen, waarvan de afbeeldingen er twee varianten tonen; eentje in het grijs en eentje in het goud.

Als het bronmateriaal klopt dan krijgt de Fitbit-smartwatch een vierkant scherm, met op de achterkant een hartslagsensor. Wareable wijst erop dat er mogelijk ook een sensor aan boord is die het zuurstofniveau in het bloed kan meten. Verder zijn er drie knoppen te zien; een aan de linkerkant en twee aan de rechterkant.

Er kwam eerder dit jaar al eens een render uit van de vermoedelijke Fitbit-smartwatch. Daarop werd echter de zijkant en achterkant niet belicht. Fitbit zelf heeft nog geen plaatjes laten zien van zijn aankomende smartwatch, maar heeft al wel laten weten dat deze later dit jaar op de markt komt en dat er dan ondersteuning is voor applicaties van derden, al is het niet meteen voor alle ontwikkelaars mogelijk om Fitbit-apps te maken. Ook heeft Fitbit laten weten dat de smartwatch gps krijgt, waterbestendig is tot een diepte van 50 meter, en dat de accu meerdere dagen moet meegaan.