Fitbit presenteert waterdichte smartwatch met gps-tracking

Wearablemaker Fitbit heeft zijn eerste smartwatch onthuld. De Ionic is waterdicht tot vijftig meter en de gps-locatie van de gebruiker kan via het horloge worden gevolgd. Eerder zou de fabrikant de release hebben uitgesteld, naar verluidt vanwege problemen met de waterdichtheid en de gps.

De smartwatch beschikt over een lichtgewicht, aluminium behuizing en krijgt verwisselbare bandjes. Het scherm heeft vrij grote randen, maar Fitbit heeft nog weinig informatie vrijgegeven over de specificaties van het scherm. The Verge heeft het apparaat al kunnen testen, en concludeert dat het scherm alles scherp weergeeft en dat de kleuren levendig zijn. De helderheid van het scherm is wel bekend en gaat tot 1000cd/m², zodat het scherm ook goed is af te lezen in de volle zon.

Het horloge draait op een nieuw eigen besturingssysteem, Fitbit OS, dat de software gaat worden voor alle toekomstige smartwatches van het bedrijf. Er is volledige ondersteuning voor applicaties van derden en het sideloaden van apps is mogelijk. Gebruikers kunnen apps raadplegen via de Fitbit App Gallery, waar standaard een aantal gezondsheids- en aan fitness gerelateerde apps zijn te vinden. Onder andere de apps Strava en AccuWeather zijn meteen beschikbaar. Ontwikkelaars kunnen via een ontwikkelaarskit, waarbij wordt voortgeborduurd op het Pebble-platform, vrij eenvoudig apps voor de smartwatch maken. Fitbit nam in februari Pebble over voor 23 miljoen dollar. Een maand eerder werd Vector overgenomen, een andere concurrent op de smartwatchmarkt

Naast gps en de waterdichtheid, heeft de gebruiker toegang tot Fitbit Coach, een app voor personal training. Verder kan met de Ionic de hartslag worden bijgehouden, zijn er sensoren om de zuurstofwaarde in het bloed te schatten, worden notificaties ondersteund en is er 2,5GB opslag beschikbaar voor bijvoorbeeld muziek. De Ionic moet vier dagen meegaan op een enkele acculading, al daalt dat tot tien uur als de gps-functie wordt gebruikt of muziek wordt afgespeeld. Gebruikers kunnen de Ionic ook inzetten voor contactloos betalen.

Fitbits smartwatch is te bestellen via de website van de fabrikant en kost 349,95 euro. De Ionic is vanaf oktober leverbaar. Er komen drie verschillende kleurenvarianten beschikbaar: een zilverkleurige tracker en clip met blauwgrijze band, een grijze tracker en clip met antracietkleurige band, of een roodoranje tracker en clip met een blauwe band.