Door Mark Hendrikman, dinsdag 10 januari 2017 16:44, 20 reacties • Feedback

Submitter: Jfgadell

Fitbit heeft opnieuw een concurrerende smartwatchmaker overgenomen. Het half-Engelse, half-Roemeense Vector wordt voor een onbekend bedrag ingelijfd door FitBit, dat in Amerika gevestigd is.

Per direct stoppen alle werkzaamheden aan nieuwe hard- en software van Vector. De ontwikkelaars van het bedrijf worden opgenomen in FitBit. De slimme horloges van het bedrijf zullen nog wel blijven werken en de nodige ondersteuning ontvangen. Datzelfde lot onderging smartwatchmaker Pebble nog geen maand geleden ook. Die werd volgens geruchten voor 37 miljoen euro overgenomen door FitBit.

Het is nu net geen twee jaar geleden dat Vector zijn eerste modellen van de Vector Watch aan de wereld toonde. Daarvoor bestond het bedrijf al wel twee jaar, maar werkte het nog in alle stilte aan zijn producten. Dat schrijft TechCrunch. Vector heeft zijn hoofdkantoor in Londen zitten, onder andere bemand door oud-topmannen van Fossil en Timex, en ontwikkelde de smartwatches in Roemenië.

De smartwatches van Vector trokken veel bekijks omdat ze dankzij het e-ink-display 30 dagen op een enkele acculading konden meegaan. Daarnaast zette het bedrijf hoog in op een luxueus ontwerp zonder dat hiervoor een hoge prijs betaald hoefde te worden. De horloges werken op iOS, Android en Windows Phone. Vector ontwikkelde zelfs een eigen OS voor de horloges en gaf een api vrij voor ontwikkelaars. FitBit maakt wearables met een nadruk op fitnesstracking. Het bedrijf zegt met deze zet niet de markt voor luxe smartwatches te willen betreden.