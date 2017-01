Door Mark Hendrikman, maandag 30 januari 2017 18:05, 19 reacties • Feedback

Fitnesswearablemaker Fitbit ontslaat zes procent van zijn personeelsbestand na tegenvallende verkoopcijfers uit het vierde kwartaal van 2016. Dat komt neer op 110 werknemers. In het afgelopen jaar heeft Fitbit zelf nog drie bedrijven overgenomen.

Fitbit maakte in kwartaal 4 een omzet van 572 tot 580 miljoen euro, terwijl het een verwachting van een omzet tussen de 725 en 750 miljoen euro had uitgesproken. In een reactie op de aankondiging daalden Fitbit-aandelen in waarde met twintig procent. Verwacht wordt dat bij de reorganisatie vier miljoen dollar aan kosten gemoeid zal zijn. Vermoedelijk vallen de ontslagen bij het hoofdkantoor in San Fransisco.

Ceo James Park en cto Eric Friedman hebben ook de intentie om hun salaris voor 2017 te verlagen tot een dollar. Volgens Bloomberg kwamen hun salarissen in 2015 gezamenlijk neer op rond de 800.000 dollar.

In 2016 en 2017 heeft Fitbit zich uitgebreid door verschillende concurrenten op de markt voor smart devices over te nemen. Dat begon met Coin in mei 2016. Dat bedrijf werkte aan slimme betaalproducten, zoals een creditcardvormig apparaat dat betaalgegevens van meerdere betaalpassen bevat voor gemakkelijk contactloos betalen. In december nam Fitbit smartwatchmaker Pebble over en in januari van dit jaar volgde Vector.